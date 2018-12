Трамп назвал Тиллерсона "глупым, как пробка"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств. Таким образом американский лидер отреагировал в Twitter на критику бывшего главы Госдепа.



"Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив. Теперь игра пошла совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" − отметил Трамп.

