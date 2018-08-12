Лента RSS
Подписаться на ленту
08 декабря 2018, суббота, 02:45
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
08. 12. 2018

Мэй призвали уйти в отставку из-за Brexit − СМИ

Члены правительства Британии предупредили премьер-министра Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся. Об этом в пятницу, 7 декабря, написала газета The Daily Telegraph.

По информации собеседников издания, в ближайшие дни члены кабинета Мэй попытаются убедить ее добиться от Брюсселя лучших условий соглашения по Brexit.

Если 11 декабря британский парламент проголосует против утвержденного на саммите ЕС проекта документа, а премьер после этого не сможет добиться уступок от ЕС, она с высокой вероятностью лишится своего поста.

Как указывает The Daily Telegraph, сейчас члены правительства Мэй уверены в том, что парламент не поддержит нынешний проект соглашения.

Кроме того, по данным газеты, в отставку из-за несогласия с позицией Мэй по Brexit намерены подать трое министров, а часть министров готовится к проведению повторного референдума по вопросу о выходе страны из ЕС.

Напомним, 25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Для вступления в силу, документ должны одобрить Европарламент и британские законодатели.

Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря. 

Мэй поставила ультиматум британским парламентариям

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

У меня в жизни сейчас очень трудный период - утро.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.