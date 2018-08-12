СМИ: Белый дом понизит статус постпреда в ООН

Новый постоянный представитель США в ООН не будет членом администрации. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника Белого дома.

По информации собеседника агентства, это означает, что представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в случае ее назначения будет занимать низший статус, чем ее предшественники.



На данный момент, официального заявления Вашингтона на эту тему не было.



Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил назначить Науэрт постоянным представителем страны при ООН. До работы в Госдепе она была журналисткой телеканала Fox News.

Напомним, в октябре стало известно, что должность постпреда США при ООН покидает Никки Хейли, работавшая там с января 2017 года.

Посол США в ООН рассказала о презрении к этой организации

Отметим, против высокого положения постпреда выступал нынешний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который указывал, что представитель США в ООН не должен обладать во внешней политике теми же правами, что и Госсекретарь.

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Источник: korrespondent.net