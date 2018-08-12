В Малайзии подросток умер из-за наушников

В пригороде Рембау в Малайзии 16-летний подросток умер после того, как заснул в наушниках, подключенных к смартфону, что заряжался. Об этом сообщает The Daily Mail.
"Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать ", - пишет издание.
Как отмечается, сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость