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08. 12. 2018

В Малайзии подросток умер из-за наушников

В пригороде Рембау в Малайзии 16-летний подросток умер после того, как заснул в наушниках, подключенных к смартфону, что заряжался. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать ", - пишет издание.

Как отмечается, сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков.

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Источник: korrespondent.net

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