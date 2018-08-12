На Филиппинах военное положение продлят на год

Президент Филиппин Родриго Дутерте инициировал продолжение военного положение на юге страны еще на год. Об этом сообщает АР.

"Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год на фоне опасений относительно возможных нападений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые политики Филиппин встревожены тем, что такие действия могут ухудшить условия соблюдения прав человека в стране.

Напомним, в январе 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ввести в стране военное положение, если проблемы с наркотиками станут "очень серьезными".

Ранее Филиппины отказались от покупки российских вертолетов и закупят у американской компании Sikorsky Aircraft Corp 16 тактических многоцелевых вертолетов типа Black Hawk на сумму 240 миллионов долларов.

Также сообщалось, что в городе Марави на юге Филиппин в конце мая 2017 года в ходе боев между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека. Также были убиты более 60 боевиков.

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Источник: korrespondent.net