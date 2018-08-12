Лента RSS
Подписаться на ленту
08 декабря 2018, суббота, 10:42
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
08. 12. 2018

В Италии во время давки в ночном клубе погибли шесть человек

В Италии, по меньшей мере, шесть человек погибли и 120 пострадали в ночь на субботу, 8 декабря, в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в провинции Анкона. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

"Шесть ребят умерли и 120 пострадали в переполненном толпой клубе во время общей паники и давки в провинции Анкона. Трагедия произошла в клубе Lanterna azzurra в Коринальдо, в Мадонна дель Пиано", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.

Ранее жители Оренбурга (РФ) устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья.

Также сообщалось, что в белорусском Гродно в первый день работы нового магазина second hand случилась давка на входе. Местные жители выстроились в очередь перед открытием и создали давку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

У меня в жизни сейчас очень трудный период - утро.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.