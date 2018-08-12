Канада даст Украине $2,5 млн для борьбы с пропагандой

Канада выделит Украине почти 2,5 млн долларов для поддержки борьбы с дезинформацией и пропагандой во время выборов в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба канадского Министерства иностранных дел.

Указано, что данная финансовая помощь заложена в пакет помощи в 24 млн долларов, о которой Канада объявила ранее.

"Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года", - говорится в заявлении канадского МИД.

По данным ведомстве, финансовая помощь предоставляется в ответ на дезинформацию РФ, которая призвана повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

"Часть этой помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса", - пояснили в МИД.

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Источник: korrespondent.net