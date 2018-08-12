В Индии автобус сорвался в пропасть, 11 погибших

В Индии, по меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в штате Джамму и Кашмир. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает онлайн-портал газеты The Times of India.
По информации издания, трагедия произошла в округе Пунч.
Как отметили представители региональной власти, число погибших может возрасти, поскольку состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".
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Источник: korrespondent.net
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