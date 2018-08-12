В Японии у Фукусимы произошло землетрясение

В Японии в субботу, 8 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,1 у берегов префектуры Фукусима. Об этом со ссылкой на японскую метеорологическую службу сообщает Синьхуа.

В частности отмечено, что подземные толчки произошли в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Сейчас сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщается.

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Источник: korrespondent.net