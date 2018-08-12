На протестах "желтых жилетов" в Париже задержали более 480 человек

На акции протеста "желтых жилетов" в столице Франции Париже правоохранители задержали 481 человека. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает ТАСС.
"В Париже и других французских городах мобилизуется огромный аппарат безопасности. В субботу в Париже закрыли несколько универмагов, а также памятники и музеи. По состоянию на 11:00 задержан 481 человек, 211 из которых находится под стражей", - говорится в сообщении.
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Источник: korrespondent.net
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