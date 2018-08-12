Россия не блокирует украинские суда в Керченском проливе - ФСБ

Федеральная служба безопасности России была вынуждена "увеличить группировку кораблей для обеспечения безопасности, но РФ не блокирует украинские суда в Керченском проливе". Об этом на брифинге в Москве заявил первый замглавы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, сообщает в субботу, 8 декабря, УНН.

"С 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошли 18 783 судна. Перед прохождением Керчь-Еникальского канала осмотрено 2 052 судна или всего 12% от общего количества", - доложил Вольский.

По словам российского чиновника, из всех осмотренных судов около 1,2 тыс. осуществляли перевозки в российские порты в Азовском море и только 869 судов далее следовали в украинские порты.

"Здесь очевидно, что судов, шедших в российские порты (через Керченский пролив) осмотрено больше и никакой речи о так называемой морской блокаде украинских портов (в Азовском море - ред.) не идет", - заверил представитель ФСБ.

Ранее в Госпогранслужбе заявляли, что в Керченском проливе и вблизи него по состоянию на утро 7 декабря наблюдается значительное накопление кораблей (140 судов).

Перед этим министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские Военно-морские силы не собираются отказываться от использования Керченского пролива и права присутствовать в Азовском море.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net