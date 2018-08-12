Япония упрощает въезд для рабочих мигрантов

В связи со стремительным старением населения Японии власти решили открыть границы для рабочей миграции, сообщает агентство dpa. Несмотря на жесткое противостояние оппозиции, правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) в субботу, 8 декабря, проголосовала за закон о новой визовой системе, который вступит в силу в апреле.

Ожидается, что благодаря ей в ближайшие годы в Японию переедут сотни тысяч иностранных работников. Послабление касается в первую очередь тех областей, где особенно сильно ощущается нехватка рабочих рук: строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми.

Пока что, за редким исключением, разрешения на работу выдают лишь высококвалифицированным иностранным специалистам, но и это происходит очень редко: по данным сайта Asienspiegel.ch, в 2018 году в стране находилось не более 8 тысяч таких специалистов. В связи с этим инициатива в Японии, где проживает около 2% иностранцев, инициатива столкнется с определенными сложностями.

Оппозиция в парламенте пыталась воспрепятствовать принятию закона: по мнению депутатов, документ был составлен недостаточно подробно, в нем неясно прописаны условия для жизни и работы иностранцев.

Также парламентарии напомнили, что участники производственных стажировок в Японии нередко становятся жертвами эксплуатации со стороны недобросовестных работодателей, которые используют их в качестве дешевой рабочей силы. Такие стажеры обычно живут изолированно от японского общества, поэтому программа, которую открыли в 1993 году для мигрантов из развивающихся стран, сегодня обладает плохой репутацией. Критики предостерегают, что с прибытием в Японию сотен тысяч иностранных рабочих эта проблема лишь обострится.

Ранее сообщалось, что японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запуск международной исследовательской экспедиции на лунный полюс в 2023 году для подтверждения наличия там водных ресурсов.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net