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08. 12. 2018

В Лондоне озвучили "план Б" на случай провала голосования по Brexit

Министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд рассказала об альтернативе Brexit, если Палата общин проголосует против правительственного варианта по выходу страны из состава Евросоюза. Интервью с Радд было опубликовано в газете Times в субботу, 8 декабря.

Наиболее предпочтительной опцией, по словам Радд, станет соглашение "Норвегия плюс". Оно позволит Великобритании, не оставаясь членом ЕС, подобно Норвегии сохранить пребывание в Европейской экономической зоне, обеспечить возможность свободного перемещения товаров, капиталов и трудовой силы между странами.

"Норвегия плюс", кроме того, позволила бы Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС, членом которого Норвегия не является. Этот "план Б" предпочтителен для страны и для многих депутатов, отметила министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ожидает, что правительственный вариант соглашения по условиям Brexit будет одобрен в парламенте. Впрочем, подобное развитие событие считается маловероятным.

Отметим, 4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты, а 11 декабря в Палате общин состоится голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, 25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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