Лента RSS
Подписаться на ленту
08 декабря 2018, суббота, 19:56
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
08. 12. 2018

Протесты в Париже: 30 раненых, тысяча задержанных

В результате столкновений между "желтыми жилетами" и правоохранителями в Париже в субботу, 8 декабря, ранения получили 30 человек. Об этом сообщили в главном управлении полиции Парижа, передает BFM TV.

По информации правоохранителей, среди травмированных - трое сотрудников сил безопасности. Природа и тяжесть травм в сообщении полиции не приводятся.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: 30 раненых, тысяча задержанных

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные источника в полиции, задержаны почти тысяча человек. При этом под арестом находятся 720 человек.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

По данным префектуры полиции, в Париже, где проходят самые многочисленные акции, было 651 задержание, в том числе 536 арестованных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Типичный мужчина - этот тот, который делит все цветы на 2 вида:
1. Розы.
2. А это че за цветы?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.