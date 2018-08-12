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08. 12. 2018

Трамп выступил с новой критикой в адрес Берлина

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Германию в недостаточных, по его словам, расходах на вооружение, проведя при этом спорные исторические параллели. "Идея европейской армии не лучшим образом сработала во время Первой и Второй мировых войн", - написал он в субботу, 8 декабря, в Twitter, не поясняя далее, что он имел в виду в этой связи.

При этом по его словам, Соединенные Штаты поддерживали европейцев в вопросах обороны и всегда будут это делать. "Все, что мы просим - чтобы вы платили справедливые взносы в НАТО. Германия платит 1% (от показателя валового внутреннего продукта) в то время как США - 4,3% от гораздо большего ВВП - чтобы защитить Европу", - указал он далее.

НАТО требует от своих членов взносов в размере двух процентов ВВП. Эту цель не выполняют около половины из 27 стран альянса. Германия в настоящее время платит около 1,24% ВВП.

Кроме того, Трамп высказался о протестах во Франции, связав их с подписанным в Париже глобальным соглашением по защите климата. "Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, большей частью странам третьего мира (с сомнительным управлением), чтобы, возможно, защитить окружающую среду", - считает американский лидер.

Одновременно Трамп предположил, что французы хотят видеть его своим президентом. "Люблю Францию", - заключил он.

Отметим, по последним данным в ходе беспорядков во Франции задержаны 950 человек, еще 30 получили ранения.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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