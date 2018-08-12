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08. 12. 2018

Выросло число пострадавших при протестах в Париже

В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, пострадали 135 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, информирует Le Figaro.

По его словам, среди раненных - семь правоохранителей. Всего правоохранители провели 1 385 задержаний, 974 человека оставили под арестом.

Всего, по данным МВД Франции, в акции приняли участие 125 тысяч протестующих.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Напомним, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов". 

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Источник: korrespondent.net

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