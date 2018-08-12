Трамп отправит в отставку третьего руководителя своего аппарата

Глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце текущего года, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. "Не знаю, можно ли это назвать отставкой. Но он отличный парень", - заявил Трамп в субботу, 8 декабря.

Он пообещал назвать преемника Келли в ближайшие дни. Возможно, данный пост будет занят на временной основе, добавил он. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила о предстоящей отставке Келли. Джон Келли станет уже третьим руководителем аппарата Трампа, уволенного с этой должности. Он был назначен на нее в июле 2017 года.

В середине ноября Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что рассматривает возможность сменить до пяти высокопоставленных сотрудников своей администрации. При этом он отказался повторить слова о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до конца 2020 года. Келли "отлично работает", заявил Трамп, добавив, что главе аппарата Белого дома "в какой-то момент захочется идти дальше".

Ранее, 14 ноября, президент США уволил заместителя своего советника по национальной безопасности Миру Рикардель. Днем ранее супруга главы государства через своего пресс-секретаря распространила заявление, в котором говорится, что Рикардель "более не заслуживает чести работать в Белом доме". По информации американских СМИ, конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардель связан с организационными вопросами визита жены Трампа в Африку.

В начале ноября глава Белого дома уволил генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса. Более года Трамп критиковал Сешнса в связи с расследованием по поводу вмешательства России в американские выборы.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net