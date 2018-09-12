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09. 12. 2018

Лапы прочь от Украины. В Польше прервали концерт ансамбля Александрова

В пятницу, 7 декабря, в польском Быдгоще двое местных активистов прервали концерт российского ансамбля песни и танца российской армии имени Александрова, пишет сайт OKO.press 8 декабря.

Как сообщается, после песни Священная война и танца с саблями Рафал Сушек и Михал Войцчук выбежали на сцену и выкрикивали "Лапы прочь от Украины".

Через некоторое время активистов со сцены увела охрана.

Ранее в центре Киева представители правых радикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров. 

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Источник: korrespondent.net

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