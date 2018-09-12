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09. 12. 2018

В Будапеште протестовали против нового "рабского закона"

В субботу, 8 декабря, в Будапеште тысячи венгров протестовали против предложенного нового закона о труде, который критики называют "рабским". Члены профсоюзов и их сторонники собрались под флагами, на которых развевались такие надписи, как: "Мы протестуем против рабского закона" и "Заставьте вашу мать работать сверхурочно", сообщает Reuters.

Изменения в трудовой кодекс, представленные в парламент на этой неделе, столкнулись с интенсивной критикой, которая привела к самому большому уличному протесту за этот год.

Полиция заблокировала главную площадь у парламента, куда протестующие планировали пойти сначала. Поэтому они заняли главную улицу, ведущую к парламенту.

Потенциально нововведения могут обернуться для венгров двумя дополнительными рабочими часами до среднего рабочего дня (или дополнительным рабочим днем ​​в неделю).

Согласно предложенному законопроекту, работодателям гарантируются дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого работника. Что касается остальных часов, им придется получить согласие работников.

В партии премьера Виктора Орбана заявляют, что рабочая неделя в Венгрии по-прежнему будет составлять как правило пять восьмичасовых дней, а работникам будут платить за любые сверхурочные часы.

Ранее в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией прошли акции "желтых жилетов". 

Выросло число пострадавших при протестах в Париже

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Источник: korrespondent.net

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