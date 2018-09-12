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09. 12. 2018

В США умер один из первых афроамериканцев в ВВС страны - СМИ

Американский ветеран Уилфред Дефо, служивший в составе первого в истории ВВС США подразделения афроамериканцев, скончался в Нью-Йорке на 101-м году жизни. Об этом сообщила в субботу, 8 декабря, телекомпания CNN.

По ее данным, тело Дефо было обнаружено в его квартире в районе Гарлем нарядом полиции, который был вызван на место кем-то из соседей. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Во время Второй мировой войны в составе ВВС США были сформированы две группы, укомплектованные афроамериканцами. Это были летчики, штурманы, стрелки и авиатехники. Им было присвоено неофициальное название "Пилоты из Таскиги", так назывался аэродром в штате Алабама, где они проходили подготовку.

Дефо проходил службу авиатехником. После окончания войны 33 года работал почтальоном. В прошлом месяце он участвовал в церемонии присвоения названия "Пилоты из Таскиги" отделению почты в Гарлеме.

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Источник: korrespondent.net

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