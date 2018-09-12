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09. 12. 2018

У побережья Австралии акула напала на серфера

У побережья города Намбакка-Хедс к северу от Сиднея акула атаковала 36-летнего мужчину. Об этом в воскресенье, 9 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на в телеканал SBS.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

"В момент нападения акулы 36-летний мужчина катался на серфе на северном пляже Намбакка-Хедс, хищник схватил его за ногу и сдернул с доски. Мужчину спасли катавшиеся поблизости серферы, которые отогнали акулу, вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия спасателей", - сообщила представитель службы спасения штата Донна Уишарат.

Известно, что пострадавший мужчина получил несколько глубоких рваных ран ноги и потерял много крови.

Ранее в специальном бассейне на Багамских островах усатая акула-нянька напала на ребенка.

Спасатель покатал на доске акулу и спас ее

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Источник: korrespondent.net

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