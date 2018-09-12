В Армении начались парламентские выборы

В Армении в воскресенье, 9 декабря, стартовали первые в истории страны досрочные выборы в парламент (Национальное Собрание). Об этом сообщает Новости-Армения.

В 08:00 по всей республике открылись все 2010 избирательных участков. Голосование завершится в 20:00.

Общее число тех, кто имеет право голосовать, составляет 2 573 779.

На 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.

ЦИК Армении для участия в выборах зарегистрировала 11 политических партий и блоков: Республиканская партия Армении, социал-демократическая партия Решение гражданина, АРФ Дашнакцутюн, блок Мой шаг, партия Просвещенная Армения, партия Христианско-народное возрождение, партия Национальный прогресс, блок партий Мы, партия Оринац Еркир, всеармянская партия Сасна црер, партия Процветающая Армения.

Как сообщалось, 1 ноября парламент Армении был распущен после того, как депутаты Национального собрания во второй раз не избрали Пашиняна премьером страны.

Напомним, 16 октября премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Пашинян, являющийся единственным кандидатом, не был избран.

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Источник: korrespondent.net