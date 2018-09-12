В Боливии столкнулись два микроавтобуса: 17 погибших

В Боливии столкнулись два микроавтобуса. В результате погибли 17 человек, еще 10 - пострадали. Об этом в воскресенье, 9 декабря, пишет Deber.

Как отмечается, два микроавтобуса столкнулись лоб в лоб на трассе между столицей Ла-Пас и городом Ачакачи.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее в Германии столкнулись два школьных автобуса, пострадали 19 человек.

В Гонконге автобус столкнулся с такси: пять жертв, 32 пострадавших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net