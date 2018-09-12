В Боливии столкнулись два микроавтобуса: 17 погибших

В Боливии столкнулись два микроавтобуса. В результате погибли 17 человек, еще 10 - пострадали. Об этом в воскресенье, 9 декабря, пишет Deber.
Как отмечается, два микроавтобуса столкнулись лоб в лоб на трассе между столицей Ла-Пас и городом Ачакачи.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее в Германии столкнулись два школьных автобуса, пострадали 19 человек.
В Гонконге автобус столкнулся с такси: пять жертв, 32 пострадавших
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Источник: korrespondent.net
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