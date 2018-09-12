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09. 12. 2018

В Сербии прошли антиправительственные протесты

Тысячи людей в субботу, 8 декабря, прошли маршем по Белграду в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Поводом для протестов стало избиение одного из левых сербских политиков Борко Стефановича вместе с его соратниками.

Оппозиция уверена, что инцидент случился из-за создаваемой правящей коалицией "атмосферы жестокости и запугивания".

Cмотрите фотогалерею: В Сербии прошли антиправительственные протесты

Напомним, на протестах в Париже задержали 481 человека.

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Источник: korrespondent.net

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