Тысячи людей в субботу, 8 декабря, прошли маршем по Белграду в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Поводом для протестов стало избиение одного из левых сербских политиков Борко Стефановича вместе с его соратниками.

Оппозиция уверена, что инцидент случился из-за создаваемой правящей коалицией "атмосферы жестокости и запугивания".

Cмотрите фотогалерею: В Сербии прошли антиправительственные протесты

Напомним, на протестах в Париже задержали 481 человека.

В Праге требовали отставку правительства

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Источник: korrespondent.net