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09. 12. 2018

Протесты во Франции: задержаны 1726 человек

Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, пишет Капитал.

Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 сейчас находятся в тюрьме. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.

Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.

Ранее сообщалось о 1385 задержанных в ходе акций протестов во Франции.

Как сообщалось, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов". 

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Источник: korrespondent.net

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