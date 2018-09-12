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09. 12. 2018

Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала о возможных последствиях провала соглашения о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом говорится в интервью изданию The Daily Mail, опубликованном в субботу, 8 декабря.

По словам Мэй, провал соглашения о Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин.

"Такой ситуации официальный Лондон не может позволить", - утверждает Мэй.

Отмечается, если члены Палаты общин не поддержат разработанный и согласованный в Брюсселе план по Brexit, Британия окажется в ситуации неизвестности.

"Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения", - сказала премьер-министр.

Мэй отметила, что если ее план проигрывает на голосовании, то ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин объявят ей вотум недоверия. Это позволит оппозиционерам рассчитывать на проведение повторного референдума в Британии.

Как сообщалось, члены правительства Британии предупредили Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС.

Мэй поставила ультиматум британским парламентариям

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Источник: korrespondent.net

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