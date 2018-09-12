В Лондоне прошел многотысячный митинг в поддержку Brexit

В столице Великобритании Лондоне, в воскресенье, 9 декабря, тысячи людей с баннерами и флагами вышли на митинг в поддержку Brexit, сообщает The Sunday Express.

Согласно информации издания, акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости и некоторые другие организации.

Участники демонстрации требовали улучшения соглашения о Brexit.

Напомним, что окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года.

Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Источник: korrespondent.net