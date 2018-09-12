В Лондоне прошел многотысячный митинг в поддержку Brexit

В столице Великобритании Лондоне, в воскресенье, 9 декабря, тысячи людей с баннерами и флагами вышли на митинг в поддержку Brexit, сообщает The Sunday Express.
Согласно информации издания, акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости и некоторые другие организации.
Участники демонстрации требовали улучшения соглашения о Brexit.
Напомним, что окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года.
Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.
Источник: korrespondent.net
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