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10. 12. 2018

На выборах в Армении лидирует партия Пашиняна

 
Первые данные ЦИК Армении, которые появились вечером 9 декабря, свидетельствуют, что блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг с большим отрывом лидирует на внеочередных парламентских выборах. 
 
После подсчета бюллетеней с 99 участков из 2010, Мой шаг набирает более 65% голосов избирателей. 
 
На втором месте партия Процветающая Армения с 12,5%, на третьем − Светлая Армения с 6,9%.
 
Отметим, бывшая правящая республиканская партия не проходит в новый парламент.
 
Напомним, 9 декабря в Армении начались досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.
 
Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок − более семи процентов.
 
При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 1 ноября парламент Армении был распущен силой закона после того, как депутаты во второй раз не избрали Пашиняна премьером страны.
 
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Источник: korrespondent.net

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