На выборах в Армении лидирует партия Пашиняна

Первые данные ЦИК Армении, которые появились вечером 9 декабря, свидетельствуют, что блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг с большим отрывом лидирует на внеочередных парламентских выборах.

На втором месте партия Процветающая Армения с 12,5%, на третьем − Светлая Армения с 6,9%.

После подсчета бюллетеней с 99 участков из 2010, Мой шаг набирает более 65% голосов избирателей.

Отметим, бывшая правящая республиканская партия не проходит в новый парламент.

Напомним, 9 декабря в Армении начались досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.

Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок − более семи процентов.

При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

Как сообщал Корреспондент.net , 1 ноября парламент Армении был распущен силой закона после того, как депутаты во второй раз не избрали Пашиняна премьером страны.