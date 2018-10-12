Китай выразил протест США из-за ареста финдиректора Huawei

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в воскресенье, 9 декабря, срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда и выразил ему решительный протест в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

"Подобные действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая", − заявил Лэ Юйчэн.