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10. 12. 2018

Китай выразил протест США из-за ареста финдиректора Huawei

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в воскресенье, 9 декабря, срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда и выразил ему решительный протест в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
 
"Подобные действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая",  заявил Лэ Юйчэн.
 
Дипломат подчеркнул, что Пекин будет разрабатывать ответные шаги "в соответствии с действиями американской стороны".

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Источник: korrespondent.net

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