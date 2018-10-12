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10. 12. 2018

Эр-Рияд не выдаст подозреваемых по делу Хашкаджи

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в воскресенье, 9 декабря, что Эр-Рияд не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Джамаля Хашкаджи, несмотря на соответствующий запрос Анкары. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования (дела) об убийстве Джамаля Хашкаджи", − подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что Турция не предоставила доказательства по делу, которые Эр-Рияд мог бы использовать в суде.

Напомним, 5 декабря суд в Турции выдал ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. 

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и не вернулся.

Эр-Рияд признал смерть Хашкаджи спустя 18 дней.

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Источник: korrespondent.net

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