Лента RSS
Подписаться на ленту
10 декабря 2018, понедельник, 04:27
+2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
10. 12. 2018

Протесты во Франции: Макрон обратится к гражданам

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в понедельник, 10 декабря, выступит с обращением по поводу акций протеста, которые продолжаются в стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на французское телевидение.

Отмечается, что телеобращение запланировано на 20.00 (21.00 по киевскому времени). Макрон, как ожидается, объявит о ряде срочных мер, направленных на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.

Напомним, во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтые жилеты".

Изначально демонстранты выступали против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований расширился.

Правительство страны уже объявило о решении не повышать налог на горючее, однако несмотря на это 8 декабря в Париже и других городах прошли масштабные акции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Типичный мужчина - этот тот, который делит все цветы на 2 вида:
1. Розы.
2. А это че за цветы?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.