Из США в Турцию вернулись фрагменты древней мозаики Цыганка. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщило агентство Reuters.

Турецкие археологи нашли мозаику 20 лет назад во время раскопок древнего города Цугма, основанного одним из генералов Александра Великого. Они обнаружили, что некоторые ее части были украдены.

Отмечается, что недостающие фрагменты одного из самых ярких старинных сокровищ Турции в 1960 году были нелегально вывезены в Соединенные Штаты. Их выкупил государственный университет Боулинг-Грин в штате Огайо и демонстрировал до 2012 года, пока Турция не попросила о возврате ценности.

После пятилетних переговоров было решено вернуть фрагменты Анкаре.

В субботу, 8 декабря, возвращенные части приобщили к почти 2000-летней мозаике, которая стала символом юго-восточного турецкого города Газиантеп.

Cмотрите фотогалерею: США вернули Турции украденные фрагменты древней мозаики

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Напомним, на севере Египта археологи обнаружили семь гробниц Древнего царства и позднего периода, в которых находились уникальные мумии животных.

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Источник: korrespondent.net