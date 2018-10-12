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10. 12. 2018

Мадуро: США готовят переворот в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, 9 декабря, что США готовят в его стране государственный переворот. Об этом сообщило агентство AVN.

"Уже запущена при координации из Белого дома попытка нарушить демократическую жизнь Венесуэлы и совершить государственный переворот против конституционного, демократического режима, который есть в нашей стране", − подчеркнул Мадуро.

Он пообещал в ближайшие дни сообщить подробности о заговоре, который, по его словам, готовится в Соединенных Штатах.

Ранее Мадуро отметил, что Венесуэла является жертвой постоянной агрессии со стороны тех, кто управляет США.

Напомним, в августе этого года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. После инцидента, Мадуро заявил, что некоторые их организаторов инцидента проживают в Соединенных Штатах.

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Источник: korrespondent.net

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