Лента RSS
Подписаться на ленту
10 декабря 2018, понедельник, 07:46
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
10. 12. 2018

В Иране задержали сотрудницу австралийского университета

В Иране задержали сотрудницу университета Мельбурна Мейманат Хоссейни-Чавоши. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщило Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что задержанная является гражданкой Ирана и Австралии и работает в Мельбурнской школе населения и глобального здравоохранения при Университете Мельбурна.

Хоссейни-Чавоши подозревают в попытке "проникнуть" в иранские учреждения.

На прошлой неделе иранская провластная газета Kayhan написала об аресте нескольких человек, которые якобы причастны к передаче "врагам Ирана" важной информации во время попытки "культурного и социального вторжения".

Представитель судебной системы Ирана сообщил, что по упомянутому делу арестовали одного человека, еще троих или четверых разыскивают.

В университете Мельбурна новость о задержании Хоссейни-Чавоши назвали "очень тревожной".

Ранее сообщалось, что в Иране за коррупцию казнили двух человек.

Напомним, в июле 2018 года Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Типичный мужчина - этот тот, который делит все цветы на 2 вида:
1. Розы.
2. А это че за цветы?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.