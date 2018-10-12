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10. 12. 2018

Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу заявила о своей невиновности и потребовала освобождения под залог. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило агентство Reuters, со ссылкой на ее показания.

Отмечается, что Мэн Ваньчжоу считает себя невиновной в инкриминируемых ей преступлениях и готова доказать это в американском суде в случае экстрадиции.
 
Она мотивировала необходимость освобождения под залог ухудшением состояния здоровья. За время нахождения под стражей финдиректор Huawei обращалась к врачам из-за обострения гипертонии.
 
Ообвинение настаивает на том, чтобы Мэн Ваньчжоу осталась под стражей, так как в случае освобождения она может выехать из страны в Китай.
 
Сама 46-летняя женщина утверждает, что не собирается покидать Канаду, так как прожила там 15 лет и имеет недвижимость. 
 
Напомним, финдиректора Huawei задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 

Ранее МИД Китая выразил протест амриканскому послу и потребовал аннулировать ордер на арест Мэн Ваньчжоу.

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Источник: korrespondent.net

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