Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу заявила о своей невиновности и потребовала освобождения под залог. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило агентство Reuters, со ссылкой на ее показания.

готова доказать это в американском суде в случае экстрадиции.

Отмечается, что Мэн Ваньчжоу считает себя невиновной в инкриминируемых ей преступлениях и готова доказать это в американском суде в случае экстрадиции.

ухудшением состояния здоровья. За время нахождения под стражей

Она мотивировала необходимость освобождения под залог ухудшением состояния здоровья. За время нахождения под стражей финдиректор Huawei обращалась к врачам из-за обострения гипертонии.

Ообвинение настаивает на том, чтобы Мэн Ваньчжоу осталась под стражей, так как в случае освобождения она может выехать из страны в Китай.

Сама 46-летняя женщина утверждает, что не собирается покидать Канаду, так как прожила там 15 лет и имеет недвижимость.

Напомним, финдиректора Huawei задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Ранее МИД Китая выразил протест амриканскому послу и потребовал аннулировать ордер на арест Мэн Ваньчжоу.