Палестинцы обстреляли остановку на Западном берегу

На автобусной остановке недалеко от еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Об этом cообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Израиля.



Отмечается, что в результате стрельбы пострадали шесть человек.

По информации издания Новости Израиля, среди раненых 21-летняя беременная женщина, которая находится в критическом состоянии. Врачи вынуждены были вызвать у нее преждевременные роды чтобы спасти ребенка.



Израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, однако автомобилю удалось скрыться.

В настоящее время ведется розыск преступников.

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Источник: korrespondent.net