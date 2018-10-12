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10. 12. 2018

Палестинцы обстреляли остановку на Западном берегу

На автобусной остановке недалеко от еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Об этом cообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Израиля.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадали шесть человек.

По информации издания Новости Израиля, среди раненых 21-летняя беременная женщина, которая находится в критическом состоянии. Врачи вынуждены были вызвать у нее преждевременные роды чтобы спасти ребенка.

Израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, однако автомобилю удалось скрыться.

В настоящее время ведется розыск преступников.

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Источник: korrespondent.net

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