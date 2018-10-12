США и ближневосточные страны готовят создание аналога НАТО

Ряд арабских стран ведут переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 9 декабря.

"Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", - сказал аль-Джубейр.

По его словам, обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (Middle East Strategic Alliance - MESA), куда могут войти также Египет и Иордания.

"Цель - достичь договоренностей по безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - заявил аль-Джубейр.

В Госдепартаменте США также призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. Предполагается, что новый альянс будет похож на НАТО.

Ранее президент США вновь заявил о недостаточных военных расходах ФРГ и подчеркнул, что Вашингтон всегда поддерживал Европу в вопросах обороны.

Также сообщалось, что представители администрации США и Саудовская Аравия подписали письмо-предложение о сотрудничестве в вопросе закупок Эр-Риядом у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation вооружений на сумму в 15 млрд долларов (13 млрд евро).

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net