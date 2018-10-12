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10. 12. 2018

Суд ЕС разрешил Британии отказаться от Brexit

Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Brexit). Соответствующее решение принял в понедельник, 10 декабря, Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС, сообщает The Guardian.

"Великобритания имеет право беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза", - говорится в постановлении суда ЕС.

По данным издания, решение суда, которое не может быть обжаловано, должно вызвать дискуссию о проведении второго референдума о Brexit в Великобритании.

Тем временем такой плебисцит уже готовится провести правительство страны, утверждают собственные источники Daily Express.

Как рассказали собеседники, в проведении нового референдума якобы заинтересованы министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр юстиции Дэвид Гаук, министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон, а также министр труда и пенсий Эмбер Радд. Все они являются союзниками премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Как сообщается, министры ожидают, что Мэй может предложить перенести голосование в парламенте по Brexit, запланированное на 11 декабря. Они опасаются, что парламентарии не примут план Мэй по выходу из ЕС.

Ранее в столице Великобритании Лондоне тысячи людей с баннерами и флагами вышли на митинг в поддержку Brexit.

Также сообщалось, что члены правительства Британии предупредили премьер-министра Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся.

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Источник: korrespondent.net

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