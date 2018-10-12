В Ираке объявили праздник в честь годовщины разгрома ИГИЛ

Ирак в понедельник, 10 декабря, празднует первую годовщину победы над группировкой Исламское государство в этой стране. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В частности, агентство напоминает, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде провозгласил победу над ИГ 9 декабря 2017 года, после трех лет борьбы с террористами.
Сообщается, что понедельник в Ираке объявлен выходным днем, позже в стране пройдет минута молчания в память о погибших.
Также известно, что в рамках праздничных мероприятий власти планируют открыть для публики часть "зеленой зоны" Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и иностранные посольства.
В то же время отмечается, что в Ираке до сих пор действуют "спящие ячейки" ИГИЛ, осуществляющие эпизодические вылазки.
Ранее в Ираке обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки Исламское государство, обнаружены 202 массовых захоронения с останками нескольких тысяч человек.
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Источник: korrespondent.net
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