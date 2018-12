Снежный шторм в США: без света 380 тысяч домов

На юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря, из-за мощного зимнего шторма более 380 тысяч домов остались без электроснабжения, также были отменены около тысячи авиарейсов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что снегопад привел к повреждению линий электропередач.

Без света остались более 380 тысяч домов в Каролине, Джорджии, Алабаме, Теннесси и Вирджинии.

В некоторых районах Северной Каролины и Вирджинии уже выпало до 30 см снега. По данным метеорологов, толщина снежного покрова может достигнуть 46 сантиметров.

Monster winter storm Diego dumps snow and ice across the Southeast – 400,000 people without power #Diego #storm #snow #winter #Southeast #USA https://t.co/tznoS15l3V via @Strange_Sounds pic.twitter.com/kKZYup42Ax — Strange Sounds (@Strange_Sounds) 9 декабря 2018 г.

WOAH..., Very intense #snow in Rocky Mount, #NorthCarolina, USA this morning 9th December.... report; @JRoseWx #severeweather #snowfall #extremeweather pic.twitter.com/MNLUMGCGOU — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 9 декабря 2018 г.

Winter white!!! Christmas dreams!! This is so beautiful!!! @BigweatherABC11 @BrittanyABC11 @RaleighWx #Snowmageddon2018 pic.twitter.com/h5ahDAi5A4 — Jennifer Tymkin (@tymkinmama) 9 декабря 2018 г.

#Snowstorm in the #NorthCarolina #Mountains . December,2018 pic.twitter.com/SrM3JOTlsj — TealSeptember (@TealSeptember) 9 декабря 2018 г.

Напомним, в ноябре в результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек.

В Австралии перед началом лета выпал снег

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net