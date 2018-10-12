Конференция ООН приняла Глобальный миграционный пакт

Международная конференция ООН, проходящая 10 - 11 декабря в Марракеше (Марокко), приняла Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает Associated Press.

Указано, что принятие пакта прошло в присутствии представителей 150 государств и ООН.

В частности, генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии конференции, заявил, что этот пакт является "планом действий от страданий и хаоса", вызванных нерегулируемой миграцией.

По его словам, необходимо развеять "выдумки" и "мифы", появившиеся в связи с пактом. Так, генсек напомнил, что ООН не собирается определять миграционную политику вместо стран, согласных соблюдать пакт, и его положения не носят юридически обязательного характера.

К тому же, согласно утверждениям генсека, основные миграционные потоки направлены не с юга на "глобальный Север", а связывают между собой различные страны "юга". Кроме этого, генсек заявил, что с 2000 года в мире погибли более 60 тысяч мигрантов, и этот факт является "источником коллективного стыда".

Известно, что Глобальный миграционный пакт был разработан под эгидой ООН в июле 2018 года. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязательный.

В пакте должны быть прописаны "безопасные, упорядоченные и основанные на правилах" стандарты миграции. В основе 18-месячных переговоров по документу лежало постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование в поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.

Ранее США, Польша, Венгрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.

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Источник: korrespondent.net