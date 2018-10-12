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10. 12. 2018

Президента Молдовы временно отстранили от должности

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение суд принял в понедельник, 10 декабря,по запросу группы депутатов от Демократической партии, пишет Интерфакс.

Авторы запроса объяснили свое требование тем, что Додон не выполнил свои конституционные обязанности. Он повторно отказался промульгировать пять законов, который парламент принял повторно. Президент имеет право отклонить законы один раз, но обязан их промульгировать, если парламент повторно проголосовал за их принятие.

Отмечается, что речь идет о промульгации нового Кодекса об аудиовизуальных услугах, законах об объявлении 9 мая Днем Европы, законе о предоставлении территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, а также некоторых других законодательных актах.

Решение о временном отстранении президента принимается уже в пятый раз за последний год.

До этого Додона отстраняли от исполнения обязанностей в октябре. Его полномочия были приостановлены после того, как Додон дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

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Источник: korrespondent.net

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