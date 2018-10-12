Украина поднялась в рейтинге предотвращения климатических изменений

Украина в сравнении с 2017 годом поднялась на два пункта в рейтинге предотвращения климатических изменений и находится на 18 месте - между Францией и Португалией. Об этом в понедельник, 10 декабря, пишет DW.

Соответствующий рейтинг презентовали в польском Катовице на конференции ООН по защите климата (COP24).

Отмечается, что в сравнении с 2017 годом Германия опустилась в нем с 22 на 27 место. По словам авторов рейтинга, страна потеряла свою позицию из-за недостаточного снижения выбросов парниковых газов. Также они отмечают, что ФРГ остается одним из крупнейших потребителей бурого угля. Наихудшие оценки экспертов получили Корея, Иран, США и Саудовская Аравия.

Три первых места рейтинга предусмотренные для стран, которые прилагают максимум возможных усилий для охраны окружающей среды и предотвращают глобальному потеплению на практике. Как и в прошлом году, они остаются пустыми.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет терять триллионы долларов на ликвидацию последствий изменения климата.

Ученые доказали влияние человека на климат

Источник: Украинская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net