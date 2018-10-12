Индия провела испытания межконтинентальной ракеты

Индия осуществила успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Агни-5, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщила представитель министерства обороны Индии Ракша в понедельник, 10 декабря.

"Баллистическая ракета отечественного производства большой дальности Агни-5 была успешно запущена из пусковой установки мобильного базирования на острове Абдул Калам у побережья Орисса (восточного штата – ред.), – написала она в Twitter.

Indigenous long range Surface-to-Surface Ballistic Missile, #Agni5, was successfully launched from a canister on a road mobile launcher at Dr Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, today.

Smt @nsitharaman congratulates @DRDO_India , armed forces & defence industry. pic.twitter.com/EForxpRI0i — Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) 10 декабря 2018 г.

Баллистическая ракета Агни-5 имеет дальность действия до 5,5 тысяч км. Это уже третье ее успешное испытание в текущем году. Предыдущие были проведены в январе и июне.

Ожидается, что в следующем году эта ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии. Aгни-5 создана Лабораторией передовых систем Организации по оборонным исследованиям и разработкам Индии.

Размеры ракеты – 17 метров в длину, два метра в ширину. Она может нести ядерную боеголовку весом более одной тонны.

В настоящее время на вооружении в Индии уже стоят баллистические ракеты от Агни-1 до Агни-4 с дальностью действия 700-3,5 тысяч километров. Они также могут нести ядерное оружие. Также разрабатывается Агни-6 с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью запуска с подводной лодки.

Ранее в октябре в Индии провели успешное испытание модернизированной версии ракеты малой дальности Агни-1, которая весит 12 тонн. В настоящее время Индии располагает приблизительно 75 пусковыми установками этого комплекса.

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Источник: korrespondent.net