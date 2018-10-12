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10. 12. 2018

В ЕС обеспокоены ростом антисемитизма

Большая часть еврейского населения в Европе полагает, что за последние пять лет антисемитизм в Европейском Союзе заметно усилился. Такого мнения придерживаются 63% респондентов в 12 странах ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 10 декабря, данные опроса, который провело Агентство ЕС по основным правам человека.

Кроме того 45% опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой. 40% участников опроса опасаются в ближайшие месяцы стать жертвой нападения из-за их принадлежности к иудаизму.

В то же время, согласно данным исследования, эти опасения за последний год оправдались лишь у двух процентов респондентов. Опрос показал, что рост антисемитизма особенно заметен в интернете и в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле Сент-Луис из нацистской Германии в 1939 году. 

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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