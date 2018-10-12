Продолжают пугать. Грозит ли Трампу импичмент?

Импичмент Трампа, отставка Трампа – такие заголовки в мировых СМИ можно увидеть очень часто. Теперь об отставке Трампа напрямую говорят его оппоненты из Демократической партии.

Корреспондент.net выяснил, действительно ли президенту США грозит импичмент.

Заявление демократов

Если будет доказано, что президент США Дональд Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента, заявил представитель Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Недлер.

"Это может стать нарушением, которое предусматривает импичмент. Является ли такое правонарушение достаточно важным, чтобы этот импичмент оправдать - другой вопрос. Но конечно, эти нарушения предусматривают импичмент, потому что, хотя они и были совершены до того, как этот президент стал президентом, они имели целью нечестное избрания на эту должность", - заявил Недлер, который возглавит Юридический комитет после того, как демократы получат большинство в Палате представителей Конгресса в январе 2019 года.

По законам США, взносы в пользу предвыборной кампании должны быть открытыми. Такие платежи также не должны превышать 2700 долларов.

Летом 2018 адвокат бывшего юриста Трампа Майкла Коэна обнародовал запись, на которой Трамп обсуждает с Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, якобы имевшей связь с президентом США. Запись была якобы сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.

Коэн утверждает, что заплатил деньги Макдугал по просьбе Трампа и уже признал в суде свою вину в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Сам Трамп говорит, что Коэн врет и спасает собственную шкуру, пытаясь просто выбить у следствия меньший срок.

Усиление демократов

После выборов в Конгресс Демократическая партия получила большинство в Палате представителей. Это дает демократам необходимое оружие для настоящей войны с президентом.

Самое главное – это право создавать следственные комиссии и вызывать на свои слушания людей для дачи показаний.

Обладая такой властью, депутаты могут окружить Трампа кольцом самых разных расследований. И выплаты бывшей модели Playboy далеко не единственные в этом списке.

Трамп уже пообещал, что не будет приходить на заседания следственных комиссий и давать показания. Он также грозит обрезать финансирование всем потенциальным комиссиям.

Российское дело

Еще одна претензия к Трампу и потенциальное дело для импичмента касается связей его команды с Россией накануне президентских выборов 2016 года.

Как утверждает специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, находящийся под следствием, солгал следователям о своих контактах с представителями Москвы, связанными с российской разведкой.

"Думаю, эти обвинения и судебные дела указывают на то, что президент оказался в центре масштабного мошенничества - нескольких масштабных мошенничеств - против американского народа", - заявил все тот же демократ Недлер в эфире американского канала CNN.

Трамп неоднократно отрицал факт сговора с российскими официальными лицами, называя обвинения "охотой на ведьм". В Кремле отвергают обвинения во вмешательстве в выборы других государств.

Но Мюллеру удалось уже накопать многое на Трампа.

"Российский посол. Заместитель премьер-министра. Поп-звезда. Тяжелоатлет, юрист, ветеран советской армии с предполагаемыми связями с разведкой. Снова и снова, и снова - в течение 18-месячной избирательной кампании Дональда Трампа - российские граждане вступали в контакты с ближайшими членами его семьи и друзьями, а также с фигурами на периферии его орбиты, - пишет The Washington Post. - Кто-то предлагал помощь его кампании и его бизнесу в сфере недвижимости. Кто-то предлагал грязь на оппонента от Демократической партии. Неоднократно граждане России предполагали, что Трамп должен провести с Владимиром Путиным примирительную встречу - и предлагали посредничество в ее организации".

В целом, если верить информации из открытых источников и интервью, во время избирательной кампании и в период подготовки к вступлению в должность президента россияне вступали во взаимодействие с представителями Трампа, по меньшей мере, 14 раз, указывает издание.

Старшие дети Трампа - Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп - общались с россиянами, которые предлагали помочь кандидату в президенты от республиканцев. Муж Иванки, главный советник президентской кампании Джаред Кушнер, а также председатель кампании Пол Манафорт, его личный юрист Майкл Коэн, и его давший политический советник Роджер Стоун также контактировали с российскими гражданами.

Ветераны предыдущих президентских избирательных кампаний на пост главы Белого дома утверждают, что такое активное взаимодействие с представителями враждебного иностранного государства необычно.

Потенциальные связи с РФ

По утверждению The Washington Post, в ноябре 2015 года Коэн беседовал с россиянином, который сообщил, что является "доверенным лицом" в Российской Федерации и предложил кампании "политическую синергию" и "синергию на правительственном уровне", говорится в докладной, поданной спецпрокурором Миллером.

Этот россиянин, как отмечают прокуроры, неоднократно предлагал встречу Трампу с Путиным, говоря, что встреча между двумя лидерами может иметь "феноменальное" влияние, потому что "нет большей гарантии в каком-либо проекте", чем поддержка Путина.

"Детали вышеуказанного эпизода, - подчеркивает американская газета, - согласуются с описаниями контакта, который Коэн имел в то же время с Дмитрием Клоковым, российским спортсменом с большими связями, о чем первым сообщило издание Buzzfeed.

"Клоков, олимпиец-тяжеловес, ставший предпринимателем, продает спортивное оборудование, одежду и фитнес-программы, - говорится в публикации. - Когда в субботу ему через его профиль в Instagram отправили сообщение, задав вопрос о сообщавшихся контактах с Коэном, Клоков ответил тремя эмодзи, изображающими смех до слез. "Это ерунда какая-то", - добавил он".

"Жена Клокова в октябре 2015 года связалась с Иванкой Трамп, сообщив, что у нее есть связи в российском правительстве и что она может помочь ее отцу в постройке башни Трампа в Москве - в проекте, к которому он давно стремился. Об этом сообщил человек, знающий об этом контакте", - передает The Washington Post. - Иванка Трамп не была знакома с этой женщиной, но переправила ее контактную информацию Коэну, который позднее связался с Клоковым, сообщили осведомленные о контактах источники".

Источник: korrespondent.net