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10. 12. 2018

Протесты "желтых жилетов": Макрон встретился с представителями профсоюзов

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями профсоюзов в Елисейском дворце, на которой обсуждалось урегулирование ситуации, связанной с протестными акциями "желтых жилетов". Об этом в понедельник, 10 декабря, пишет Анадолу.

Отмечается, что переговоры продолжались около четырех часов. В них приняли участие члены правительства страны, в том числе премьер-министр Эдуар Филипп, председатель Нацсобрания Франции Ришар Ферран и глава сената Жерар Ларше.

По итогам заседания глава государства должен выступить с телеобращением к нации.

Ожидается, что Макрон объявит о неотложных мерах по выходу из кризиса.

Ранее участники протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны.

Также сообщалось, что протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе во Франции.

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Источник: korrespondent.net

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