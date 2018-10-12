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10. 12. 2018

Мэй отложила голосование парламента по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в понедельник, 10 декабря, отложила голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом о Brexit, которое было запланировано на 11 декабря, пишет Reuters.

Мэй вызвала смех некоторых членов парламента, когда объявляла о переносе голосования, заявив, что среди законодателей существует широкая поддержка соглашения. Она отметила, что документ поддержит большинство, если будет решен вопрос ирландской границы.

"Если бы мы провели голосование завтра, то эта сделка была бы отклонена со значительным преимуществом", - заявила она, добавив, что уверена в правильности сделки.

"Поэтому мы отложим голосование, запланированное на завтра, и не будем продолжать разделять Палату в это время", - заявила она, добавив, что Соединенное Королевство активизирует работу по выходу из ЕС без соглашения.

Ранее сообщалось, что члены правительства Британии предупредили Мэй, что ей придется уйти в отставку, если парламент не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся.

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Источник: korrespondent.net

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