Лента RSS
Подписаться на ленту
10 декабря 2018, понедельник, 22:05
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
10. 12. 2018

В Кремле сожалеют о прекращении дружбы с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 декабря, заявил журналистам, что непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, сообщает ТАСС.

Песков также рассказал о родственных и братских отношениях, которые, по его словам, связывают русских и украинцев.

"Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", - сказал он журналистам.

Он назвал прекращение дружбы "опрометчивым решением".

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам".

Напомним, сегогдня президент Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. По его словам, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В моем детском саду логопеда звали Марина Валерьевна. И если ты смог чётко выговорить её имя, то логопед тебе больше не требовался.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.