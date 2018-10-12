В Кремле сожалеют о прекращении дружбы с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 декабря, заявил журналистам, что непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, сообщает ТАСС.

Песков также рассказал о родственных и братских отношениях, которые, по его словам, связывают русских и украинцев.

"Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", - сказал он журналистам.

Он назвал прекращение дружбы "опрометчивым решением".

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам".

Напомним, сегогдня президент Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. По его словам, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

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Источник: korrespondent.net