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10. 12. 2018

Трамп уверяет, что не платил любовницам за молчание

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 декабря, ответил на новые обвинения относительно финансирования его кампании, которые связывают с выплатой его экс-адвокатом Майклом Коэном денег женщинам за молчание об их любовных связях. Об этом Трамп написал в нескольких сообщениях в своем микроблоге в Twitter.

"Демократы не смогут найти дымящийся пистолет (неопровержимые доказательства), который связывали бы кампанию Трампа с Россией после слушаний Джеймса Коми. Нет дымящегося пистолета... Нет сговора, как рассказывал FoxNews. Это потому, что сговора не было", - написал Трамп.

Таким образом он прокомментировал обнародованную накануне стенограмму слушаний экс-главы ФБР Джеймса Коми в Палате представителей, во время которых ожидались возможные новые обвинения по "российскому" делу.

Поэтому, теперь, сказал Трамп, демократы перешли к частным переводам средств, неверно называя это "взносом" в президентскую кампанию.

Этого не было, подчеркнул президент.

"Но даже если и было, это только частное дело, как у Обамы, впрочем все было сделано грамотно, юристом, и дело даже не дошло бы до штрафов. Это вообще ответственность юриста, если бы он совершил ошибку, не моя", - сказал Трамп, комментируя развитие событий вокруг дела его экс-адвоката Майкла Коэна.

Продолжают пугать. Грозит ли Трампу импичмент?

Ранее Трамп заявил, что является жертвой "президентского харассмента". Он считает, что его рейтинг был бы более высоким, если бы не преследования и "фальшивые обвинения".

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Источник: korrespondent.net

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